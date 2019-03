26 Gruppen, zu Fuß und mit teils aufwendig gestalteten Wägen, zogen am Faschingsdienstag durch die Judenburger Innenstadt.

Faschingsumzug in Judenburg © Sarah Ruckhofer

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Faschingsdienstag in Judenburg der traditionelle Umzug statt. 26 Gruppen - von Schulen über Vereinen bis zu Firmen und Privatpersonen - gestalteten am frühen Nachmittag einen bunten Umzug durch die Innenstadt. Hunderte Besucher ließen sich das alljährliche Spektakel nicht entgehen. Gestartet wurde beim Merkur Markt, bis zum Hauptplatz führte der schrille Zug.

