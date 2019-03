Sanierung der S 36 geht 2019 in die letzte Runde. In Unzmarkt schreiten die Arbeiten an Unterflurtrasse voran.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der S 36 ist wieder Gegenverkehr © Michaela Egger

Gearbeitet wird wieder im Bezirk Murtal auf der S 36, die von der Asfinag in vier Etappen saniert wird. Nun startet man mit der finalen Phase der Sanierungsarbeiten zwischen Feistritz und Zeltweg. Bis Jahresende wird auf der Richtungsfahrbahn Scheifling gewerkt, erneuert werden Fahrbahn, Leitschienen, Entwässerung und Beschilderung.



Die Lenker kennen das Prozedere aus den letzten Jahren: Der Verkehr wird während der Arbeiten auf der anderen Fahrbahn mit Gegenverkehr geführt. Und während der Großveranstaltungen in der Region wird die Baustelle wieder geräumt.



Somit unterteilt die Asfinag das Vorhaben in zwei Phasen: Die aktuelle Bauzeit dauert bis 27. Juni. Danach folgt eine baustellenfreie Zeit, die bis 9. September dauert. Nach der Airpower wird die Baustelle wieder eingerichtet, Schluss mit den Sanierungsarbeiten ist voraussichtlich Anfang Dezember.



„Dann sind insgesamt zwölf Kilometer beider Richtungsfahrbahnen der S 36 von Feistritz bis Zeltweg wie neu“, heißt es vonseiten der Autobahnen- und Schnellstraßengesellschaft. Das Gesaminvestitionsvolumen liegt bei knapp 26 Millionen Euro. Besonders aufwendig ist bei diesem Projekt die Sanierung der acht Brücken, die auf dem Straßenstück zu finden sind und die eine Gesamtfläche von rund 2300 Quadratkilometern haben.



Ebenfalls saniert wird ab diesem Jahr auf der S 36 die Strecke zwischen St. Michael bis Kraubath. Auch diese Baustelle wird während der Großveranstaltungen geräumt.



Weitergearbeitet wird natürlich auch am Ausbau der S 36, auch wenn das nicht immer offensichtlich ist. „Die Hauptarbeiten finden derzeit im Tunnel statt“, so Projektleiter Christian Eckhardt. Der Durchschlag der Unterflurtrasse in Unzmarkt ist bereits vor einigen Wochen erfolgt, aktuell finden in dem fast einem Kilometer langen Tunnel Betonarbeiten statt.



Baustart für den Ausbau der S 36 für diesen Abschnitt war vor zwei Jahren, bis Herbst 2020 wird dort noch gearbeitet. „Wir liegen im Zeitplan“, so Eckhardt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.