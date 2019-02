Facebook

Auch Suchhunde der Polizei beteiligten sich am Einsatz (Sujetbild) © APA/Schulze

Großes Glück im Unglück hatte Dienstagnachmittag ein 89-jähriger Pflegeheimbewohner in St. Marein-Feistritz (Bezirk Murtal): Der Mann kam von einem Spaziergang nicht mehr zurück ins Heim, das schließlich die Einsatzkräfte verständigte. Es folgte eine mehrstündige Suchaktion, an der mehr als 30 Feuerwehrleute aus St. Marein und Feistritz bei Knittelfeld sowie die Polizei beteiligt waren. Im Einsatz standen auch 16 Alpinpolizisten der Alpinen Einsatzgruppe Murtal sowie fünf Polizei-Diensthundeführer, die am Dienstag eine Übung in der Region absolvierten und daher rasch an der Suche teilnehmen konnten.