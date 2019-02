Pilotprojekt „Ursprung“ soll „Weggezogene“ mit ihrer Heimat vernetzen. Fast 150.000 Euro werden in das Leader-Projekt investiert, in einem ersten Schritte nehmen vier Gemeinden daran teil.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Projektvorstellung: Bürgermeister, Leader-Chefs, wissenschaftliche Begleiter und Berater © Sarah Ruckhofer

"Zeit, sich wieder zu finden“: Unter diesem Motto startet in den Gemeinden Unzmarkt-Frauenburg, St. Georgen ob Judenburg, Murau und St. Peter ob Judenburg das ambitionierte Projekt „Ursprung“. Am Dienstag wurden die Details präsentiert: „Ursprung“ ist ein neu geschaffenes soziales Netzwerk, exklusiv für Menschen, die in der jeweiligen Gemeinde aufgewachsen sind, leben oder arbeiten. „Es ist ein Ansatz, mit den demografischen Herausforderungen – Stichwort Abwanderung – umzugehen“, so Harald Kraxner, Leaderregion Holzwelt Murau. Die Holzwelt ist gemeinsam mit der Innovationsregion Murtal unter Christian Reiner Projektträger.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.