„Schöner geht es nicht“: Die strahlenden Bedingungen wie aus dem Bilderbuch auf der Turracher Höhe hielt gestern Montag Stefan Lucchini vom Online- Marketing des des Steirisch-Kärntner- ischen Skiberges fest © TURRACHER HÖHE/LUCCHINI

"Wir machen durch bis morgen früh“. In Abwandlung des Gassenhauers könnten wir schreiben: Wir fahren durch die Ostern. Aber hallo, Ostersonntag ist am 21. April. Fritz Gambs von der Turracher Höhe nimmt die Herausforderung, in Österreich wieder ausdauerndster Skiberg zu sein, grinsend an: „Wir schaffen das ganz locker.“ Gewiss verleiten die Bilderbuchbedingungen der Semesterferien zum Strahlen, wie es die Sonne beinahe ungetrübt kitschig bis zum Wochenende durchhalten soll. Der Schnee in künstlicher wie natürlicher Form bemüht sich ebenso. Die Ferienwoche, ein Lottosechser für Urlauber wie Tagesgäste, Touristiker und Beherberger?

