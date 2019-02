Facebook

Das Projekt wurde am 13. Dezember im Sternenturm präsentiert © Michaela Egger

Circa ein Jahr vor den nächsten Gemeinderatswahlen will die SPÖ „mehr Einblick in die Gemeindepolitik“ geben. Das Projekt wurde am 13. Dezember im Sternenturm Judenburg präsentiert, daran beteiligt sind Fohnsdorf, Judenburg, Knittelfeld, Spielberg und Zeltweg. In diesen Gemeinden beziehungsweise Städten können interessierte Bürgerinnen und Bürger ein Praktikum absolvieren und so hinter die Kulissen blicken.



Und dies „ohne Verpflichtungen“, betont Günter Pirker, Landesgeschäftsführer der SPÖ und des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes, der das Projekt initiiert hat. In Leoben, Bruck und Graz wurde das Projekt bereits durchgeführt. Ziel ist laut Pirker, dass in jeder Region zumindest ein Praktikum stattfindet.



Das Praktikum geht bis zu maximal einem Monat. Die Teilnehmer können an Sitzungen und Terminen teilnehmen. Und „sollen auch Einblick in komplexe Themen bekommen“, so Judenburgs Bürgermeister Hannes Dolleschall. Außerdem wünschen sich die Gemeindevertreter von den Teilnehmern konstruktive Ideen, aber auch kritische Köpfe seien willkommen. Ziel ist laut den Sozialdemokraten, „Politik greifbar und verständlich“ zu machen.



Mehr Informationen unter obersteiermarkwest.spoe.at.

