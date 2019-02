Aus bisher unbekannter Ursache brach am Dienstagnachmittag in der Küche einer Judenburger Wohnung ein Brand aus, verletzt wurde niemand. Die Wohnung der jungen Familie ist derzeit nicht bewohnbar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen (Sujetbild) © Helmuth Weixxx

Glück im Unglück hatte eine junge Familie aus Judenburg: Am Dienstagnachmittag brach in der Küche ihrer Wohnung in der Paradeisgasse ein Brand aus, verletzt wurde aber niemand. Die Mieterin kam am späten Nachmittag in das Mehrparteienhaus zurück und bemerkte das Feuer. Der Brand griff von der Küche aus auf einen Nebenraum über und verrußte die gesamte Wohnung.