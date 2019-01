Facebook

Harald Kraxner mit den vier ausgewählten Modellen © Sarah Ruckhofer

In der Klima- und Energiemodellregion Murau wird emsig an einem großen Ziel gearbeitet: der Energieautarkie. Zahlreiche Großprojekte wurden dafür in der Vergangenheit umgesetzt, 2019 stehen zwei neue Vorhaben am Plan. So werden seit wenigen Monaten sämtliche Energieströme im Bezirk vermessen und analysiert: „Wir haben aktuell das Problem, das viele Leute zwar gerne noch Ökostrom-Anlagen errichten würden, das aber nicht dürfen, weil die Hauptleitungen überlastet sind“, so Harald Kraxner, Geschäftsführer der Holzwelt. Gemeinsam mit einer Wiener Forschungsgesellschaft und in Kooperation mit der Energie Steiermark sowie sämtlichen regionalen Energieanbietern wird daher eine bezirksweite Simulation erstellt. Ziel ist es, zu definieren, wann und wo Stormleitungen ausgelastet sind. Wenn die Ergebnisse im Frühsommer vorliegen, sollen an neuralgischen Stellen dezentrale Stromspeicher errichtet werden.

