Die Polizeiinspektion Judenburg hofft mit einer Lichtbildveröffentlichung einen Diebstahl im letzten Jahr klären zu können. Ein 37-Jähriger war in den Morgenstunden des 20. Oktober von unbekannten Tätern bestohlen worden. Dabei erbeuteten die Diebe auch die Bankomatkarte des Opfers und behoben an einem Bankomaten in Judenburg mehrere Tausend Euro.