Wahlarzt-Debatte"Das ist für viele schlicht nicht leistbar"

Bürokratische Hürden, kaum Zeit für Patienten und unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand: Viele Kassenstellen können nicht mehr besetzt werden © Fotolia

Die ärztliche Versorgung des Landes ist derzeit in aller Munde – auf Bundesebene ebenso wie in der Region. Angestoßen von der SPÖ sind es vor allem die Themen Ärztemangel und Wahlarztpraxen, die diskutiert werden. Aktuell sind in den Bezirken Murtal und Murau fünf Kassenpraxen ausgeschrieben, mehr als in anderen Großregionen der Steiermark (wir berichteten). „Das Thema liegt den Menschen wirklich am Herzen, ich werde täglich darauf angesprochen“, so SP-Landtagsabgeordnete Gabriele Kolar.

