Das "Aufschneeschuhwandern" ist vorbei: An zehn Tagen fanden 30 Veranstaltungen statt, viele Termine waren ausgebucht.

Das Festival war ein voller Erfolg © weges

Zum zweiten Mal fand heuer das "Aufschneeschuhwandern" im Murtal statt. Bei 30 Veranstaltungen – vom Schneeschuhschnuppern über geführte Touren bis hin zu Workshops und Vorträgen - nahmen in Summe mehr als 1000 Besucher teil. Organisiert wurde das zehntägige Festival von den Bergwanderführerinnen Silvia Sarcletti und Elisabeth Zienitzer ("Weges") gemeinsam mit den Tourismusverbänden der Region. Viele der Touren waren ausgebucht, die Nachfrage nach Schneeschuh-Touren bleibt groß. Auch Beherberger, die Gastronomie und der Handel profitierten vom Festival, kamen doch Besucher aus dem In- und Ausland in die Region.