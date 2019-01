Facebook

Raffaela Rattinger und ihr "Wunderwald" © kk

Gekürt werden die Besten der Besten in Sachen Hochzeit: Der „Austrian Wedding Award“ ist die begehrteste Auszeichnung der österreichischen Hochzeitsbranche und wird heuer bereits zum vierten Mal verliehen. Der Award soll junge Talente fördern, erfahrene Unternehmen motivieren und gleichzeitig Brautpaaren einen Überblick über die besten Dienstleister des Landes bieten. Verliehen werden die Preise am 29. Jänner, schon jetzt wurden allerdings die Finalisten in den jeweiligen Kategorien bekannt gegeben. Mit dem „Wunderwald“ aus Möderbrugg („Beste Kinderanimation“) und der „Süßen Boutique“ aus Kobenz („Tortendesign/Sweet Table“) hat das Murtal gleich zwei Vertreter am Start.

