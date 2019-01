Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heuer startet man mit der Sanierung des Landtorbergs in Judenburg © Michaela Egger

Rund 80 Bau- beziehungsweise Sanierungsvorhaben werden heuer im steirischen Landesstraßennetz realisiert. Darunter auch einige aus der Region, wie Verkehrslandesrat Anton Lang berichtet. In den Bezirken Murtal und Murau werden folgende Vorhaben umgesetzt: In Judenburg startet man mit der „Sanierung Rampe Landtorberg“. Dabei handelt es sich wie berichtet um ein Großvorhaben. Insgesamt werden 11,4 Millionen Euro investiert, geplante Fertigstellung ist im Jahr 2021.



Weitere Projekte: B 96, Murtal Straße, Sanierung Triebendorf bis Achnerberg und Stützmauer, geschätzte Gesamtkosten 1,3 Mio. Euro; L 503, Rattenbergerstraße, Sanierung Ortsdurchfahrt Fohnsdorf West, 330.000 Euro; L 518, Murtal Begleitstraße, Verkehrssicherheitsmaßnahmen Knittelfeld West, 400.000 Euro, L 518, Sanierung Kreisverkehr Stadlbauer Spielberg, 340.000 Euro; L 528, Pusterwaldstraße, Deckschichtsanierung, 25.000 Euro; L 550, Kobenzerstraße, letztmalige Instandsetzung vor Übernahme durch die Gemeinde Kobenz, 1,45 Millionen Euro; L 551, St.-Mareiner-Straße, Gehsteig Hof, St. Marein-Feistritz, 45.000 Euro.



Insgesamt werden in der Steiermark 50 Millionen Euro in Sanierungen investiert.