5000 Kinder haben in Österreich jährlich Bedarf an einer Reha. Zentrum für Kinder und Jugendliche in Wildbad ist seit 24. Jänner offiziell eröffnet.

8,7 Millionen Euro wurden alleine in das Zentrum für Kinder und Jugendliche investiert © Michaela Egger

Hereinspaziert, hereinspaziert“, fordern die Rote Nasen Clowndoctors die Besucher der Eröffnungsfeier auf. Langsam füllt sich der Saal in der OptimaMed Gesundheitstherme Wildbad, die am 24. Jänner ihr Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche offiziell eröffnete.



In Betrieb ist diese besondere Einrichtung schon seit dem April des Vorjahres. Die Feierlichkeiten lassen sich viele Gäste nicht entgehen, darunter Alexander Biach, Vorstandsvorsitzender des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger: „Früher mussten die Kinder zur Rehabilitation ins Ausland. Sie waren wochenlang alleine“, geht er auf die in Österreich erst junge Geschichte der Kinder-Reha ein. Das Zentrum bietet 52 Plätze – für kardiologische und pulmologische Rehabilitation sowie für seelische Gesundheit – für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.



Nicht kommen konnte der ehemalige Thermendirektor Alois Pacher: „Ohne ihn wäre dies nie zustande gekommen“, betont sein Nachfolger, Betriebs- und Pflegedirektor Jürgen Engelbrecht. Er begrüßt die Besucher und berichtet, dass das Zentrum für junge Menschen in Wildbad eines der ersten derartigen Einrichtungen in Österreich ist.



Und dass es sich um das zweite Großprojekt in Wildbad unter der Schirmherrschaft der SeneCura Gruppe handelt (mehr zur Gruppe lesen Sie unten). Denn an dem Standort in der Marktgemeinde Neumarkt gibt es auch ein Zentrum für psychiatrische und Vater-Mutter-Kind-Rehabilitation. Es ist auf Mütter und Väter ausgerichtet, die keine Versorgungsmöglichkeit für ihre Kinder haben. Sie haben die Möglichkeit, ihren Nachwuchs mitzubringen.

