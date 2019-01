Facebook

Wunderbares Winterfoto von Maria Karner, die am Ingeringsee unterwegs gewesen ist © Maria Karner

In den Bezirken Murtal und Murau präsentierte sich der Winter heuer äußerst unterschiedlich. Gewisse Teile versanken im Schnee und die Lawinengefahr bereitete große Sorgen. Andere Bereiche waren und sind gerade einmal angezuckert, keine Spur von einem schneereichen Winter.



Heute, 20. Jänner, dürfen die Murtaler laut aktuellen Prognosen mit Sonnenschein rechnen, teilweise soll man den Blick sogar auf einen wolkenlosen Himmel richten können. Temperaturen werden tagsüber um die null Grad erreichen. Schon morgen wird wieder ein Mix aus Sonnenschein und Wolken prognostiziert, Niederschlag soll allerdings ausbleiben. Ähnlich dürfte sich das Wetter im Bezirk Murau gestalten. Auch hier sollten die nächsten Tage niederschlagsfrei bleiben.



Einen Rückblick auf diesen Winter liefern uns Leserinnen und Leser aus den Bezirken Murtal und Murau mit ihren Fotos. Zahlreiche Schneemänner sind entstanden, Familien genossen Spaziergänge in der Winterlandschaft und hinterließen dabei auf unterschiedliche Art und Weise ihre Spuren im Schnee. Vielen Dank für die schönen Bilder!



Auch Sie haben in den vergangenen Wochen zum Fotoapparat gegriffen? Dann lassen Sie uns doch ebenfalls Ihre schönsten Erinnerungen an diesen Winter zukommen! Schicken Sie Ihre Bilder mit kurzer Beschreibung einfach an judred@kleinezeitung.at. Ausgewählte Fotos erscheinen in der Printausgabe der Kleinen Zeitung oder werden das Titelbild unserer Facebookseite „Kleine Zeitung Murtal“.



Wir freuen uns auf zahlreiche weitere Bilder, die die kalte Jahreszeit in all ihren Facetten zeigen!