Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ute und Hannes Reitinger - einst und jetzt © KK (2)

"Mini“ war der erste Salon von Hannes Reitinger. „Eigentlich wollte ich nur Musik hören und Haare schneiden“, so der Friseurmeister, der heuer in Fohnsdorf 30-Jahr-Jubiläum feiert. „Wir hatten richtig Stimmung im Laden. Leute waren da, die Musik gemacht haben, es ging laut und hektisch zu“, schmunzelt der Haarkünstler, der damals mit einer Mitarbeiterin im Salon stand. Und: „Damals bin ich nach Fohnsdorf gegangen, weil ich sonst nirgendwo einen passenden Laden gefunden habe.“



Mittlerweile lässt er es etwas ruhiger angehen. Auch was die Präsenz bei zahlreichen Veranstaltungen in der Region angeht, Ehefrau Ute blättert durch einen dicken Ordner mit Zeitungsartikeln und weiteren Erinnerungen an die langjährige Geschichte.



Nicht nur an jene von Hannes, auch Ute ist Friseurmeisterin, übt den Beruf in dritter Generation aus. Die 54-Jährige stammt aus der Judenburger Friseurfamilie Gföller. „Schon als Kind wurde ich miteinbezogen“, erinnert sich Ute mit einem Lächeln zurück, präsentiert Fotos vom einst weithin bekannten „Frisiersalon Horst“. Seit 90 Jahren übt die Familie in der Region den Frisörberuf aus, ein weiteres Jubiläum, das heuer begangen wird.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.