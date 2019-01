Medien uns soziale Netzwerke: Die Situation in Hohentauern ist derzeit in aller Munde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Internationale Medien, darunter die Bild.de, berichten über die Situation in Hohentauern © Screenshot

Es besteht Lebensgefahr außerhalb des Ortes“. Mit einem Zitat von Hohentauerns Bürgermeister Heinz Wilding titelt am 9. Jänner die deutsche Bild.de einen Bericht über die Situation in Hohentauern.



Nationale und internationale Medien berichten auf sämtlichen Plattformen laufend über die außergewöhnliche Situation in der kleinsten Gemeinde der Steiermark. Die „Münchner Tageszeitung“ veröffentlichte in ihrer gestrigen Ausgabe einen ganzseitigen Bericht mit dem Titel „Die weiße Katastrophe“.



Vor allem die Versorgung der von der Außenwelt abgeschnittenen Bewohner und Touristen beschäftigt die Journalisten. „Wir haben 600 Liter Milch“: So lautet der Titel eines Berichts auf t-online.de, die Vizebürgermeister Gernot Jetz interviewt hat. Die Versorgung ist wie berichtet für die nächsten Tage gewährleistet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.