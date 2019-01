Facebook

Touristikerin Petra Moscher beim Schneeschaufeln © kk

Sportliche Aktivitäten übt man in Hohentauern üblicherweise auf der Skipiste aus. Nicht so im Jänner 2019: Das ganze Dorf ist auf den Füßen und schaufelt, was das Zeug hält. Die Schneemassen drücken auf Hausdächer, die müssen quer durchs Gemeindegebiet per Hand von der Last befreit werden. Nicht nur die Feuerwehr ist damit beschäftigt, auch zahlreiche Freiwillige greifen zur Schaufel. Touristikerin Petra Moscher ist mit rund 750 weiteren Menschen seit Samstag eingeschneit. Ihr Büro sieht derzeit so aus:

Das Büro von Petra Moscher Foto © Petra Moscher

Trotz der Schneemassen ist die Stimmung positiv, berichtet die Geschäftsführerin der Urlaubsregion Murau-Murtal: "Noch kann man Skifahren, die Touristen gehen Schlitten fahren oder mitten auf der Bundesstraße spazieren." Der ganze Ort hilft, wo er kann. "Für manche ist es natürlich eine Ausnahmesituation, aber sie nehmen es recht locker."

Unter diesem Berg verbirgt sich ein Auto Foto © Petra Moscher

Auch Kinderskikurse finden statt:

Hohentauern

Am Vormittag schneite es in Hohentauern kräftig und auch am Nachmittag ist keine Entspannung in Sicht, wie das Video der kroatischen Touristin Marijana Križanović zeigt:

Schneefall

