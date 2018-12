Facebook

Alle Farben großer Vorstellungswelten, eintauchen in ein Abenteuer: Ute Veronika Olschnegger, Christian Krall, Julia Faßhuber © Bettina Oberrainer

Es gibt viele Gründe, nicht einschlafen zu können. Seegurken zum Beispiel. Schleimig, gurkig, grausig. Die kleinen und großen Kinder im Saal ziehen mit den beiden Drachen auf der Bühne das Gesicht zu einer Grimasse. Wie du sie halt ziehst, sollst du Dinge essen wie den legendären „ekligen“ Spinat. Der erwartet die Besucher eh nicht, Seifenblasen schillern als Empfangskomitee durch den Raum. „Habt ihr zufällig meine Freunde gesehen? Meine extraordinären, imaginären, interdisziplinären Freunde?“ fragt Florian die Kinder. Natürlich nicht, sie leben nur in seinem Kopf. Beziehungsweise in einem Gebüsch im Park.

Florian lässt seine roten Hosenträger schnalzen. Im Theatersaal schnalzen die Kinder. Vor Vergnügen. Sie tauchen ein in das einstündige Abenteuer im Theater Oberzeiring. „Guter Drache Böser Drache“, das Buch von Christine Nöstlinger haben Julia Faßhuber und Christian Krall als aktuelles Kindertheater der Saison für die Bühne adaptiert, die Premiere war die Uraufführung.

