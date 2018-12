Facebook

Die Red Bull Crashed Ice-Teilnehmer Marco Dallago (4.v.l.) und Veronika Windisch (2.v.l.) haben auf der Winterleiten gemeinsam mit Helferinnen und Helfern fleißig gearbeitet, um eine perfekte Strecke aufzubauen © Alfred Taucher

Der Natureiskanal auf der Winterleiten hat zuletzt als perfekt präparierte Strecke für nationalen und internationalen Ansturm an Trainingsgästen aus der Naturbahnrodlerszene gesorgt. Welt- und Europameister sowie Weltcupsieger haben sich auf die bevorstehenden Renneinsätze vorbereitet.



Parallel dazu wurde unter der Regie von SC Obdach-Rodelsportsektionsleiter Hubert Götschl ein weiterer Meilenstein gesetzt: „Die beiden Dallago-Brüder und Veronika Windisch, Teilnehmer an der Red Bull Crashed Ice-Rennserie, haben bei uns schon in den letzten Jahren trainiert. Jetzt haben sie sich entschieden, hier auch eine permanente Trainings- und Rennstrecke zu installieren.“



Für alle, die Ice Cross Downhill nicht kennen: Bei der spektakulären Sportart geht es auf Kufen möglichst schnell durch einen Eiskanal.



Gemeinsam mit dem SC Obdach und der Stadt Judenburg setzten die Sportler dieses Vorhaben um. „Damit ist eine weitere Aufwertung unserer Sportanlage erfolgt“, so Götschl. Die drei steirischen Ice Cross Downhill-Fahrer Luca und Marco Dallago sowie Veronika Windisch haben – unterstützt durch viele fleißige Helfer, angeführt von Bahnchef Gerhard Götschl – in den letzten Tagen und Wochen selbst fleißig Hand angelegt und eine spektakuläre 600 Meter-Strecke in Eis gelegt.



Die Bahn spielt alle Stückeln und bietet nach den verrückten Ideen von Ex-Weltmeister Marco Dallago alle Schwierigkeiten, die sich ein echter Ice Cross-Downhiller wünscht: „Seit vier Jahren fahren wir auf der Winterleiten eher zum Spaß, jetzt konnten wir unsere Ideen verwirklichen und auch unter Mithilfe der Bahnbetreiber eine permanente Rennstrecke bauen.“



Ein Drittel der Strecke befindet sich auf der Naturrodelbahn. Es gibt einen Startteil, der direkt in die Naturbahn führt, und dann fahren die Extremsportler nach rund 150 Metern wieder hinaus in Richtung Zielteil. Aufgebaut sind natürlich auch Sprünge, Anleger und laut Marco Dallago „viel Zeug, das unsere Rennen spannender macht“.



Auf der spektakulären und acht Meter breiten Startrampe starten jeweils vier Fahrer gleichzeitig eine Abfahrt mit Schlittschuhen, um dann durch Kurven, Schikanen, auf speziellen Sprüngen und auf steilem Gefälle so schnell wie möglich ins Ziel zu flitzen.



Heute, 28. Dezember, erfolgt mit den österreichischen Meisterschaften der Startschuss für diese winterliche Extremsportart mit Snowboardcross- und Eishockeyelementen auf steirischem Natureis. Das Herz wird dabei sowohl bei Sportlern als auch Fans höher schlagen. Rund 100 Teilnehmer werden sich um Gold, Silber und Bronze Schulter an Schulter durch den Natureiskanal quälen.



„Nach der heutigen Generalprobe, die für uns in erster Linie Organisatorenstress bedeutet, geht es dann am Samstag, 5. Jänner, anlässlich des Riders Cup um Weltcuppunkte und auch für uns mit dem Heimvorteil im Rücken um ein sportlich erfolgreiches Abschneiden. Wir erwarten rund 200 Teilnehmer aus aller Welt, darunter auch viele Gesichter aus der Riege der Weltbesten“, freuen sich die Dallago-Brüder und Veronika Windisch.



Bei den heutigen österreichischen Meisterschaften, an denen die steirischen Aushängeschilder nicht teilnehmen werden, geht das Rennprogramm mit den Trainingsfahrten bereits um 9.30 Uhr los. Danach starten um 11 Uhr die so genannten „Time Trials“ und ab 13.30 Uhr sind die Finals angesetzt.