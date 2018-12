Die Kinderfreunde veranstalten 2019 erstmals in Spielberg die „Stadt der Kinder“. Am Red-Bull-Ring übt sich der Nachwuchs in Demokratie.

Projektvorstellung gestern am Ring: Manfred Lenger, Barbara Binder, Wolfgang Moitzi, Bibiane Puhl, Klaus Rainer und Christian Reiner © Sarah Ruckhofer

In Graz ist es bereits seit Jahren ein Erfolgskonzept, in Kapfenberg nahmen im Vorjahr mehr als 800 Kinder teil: Die „Stadt der Kinder“, eine Idee der steirischen Kinderfreunde, findet in den Osterferien 2019 erstmals auch im Murtal statt. Am Red-Bull-Ring in Spielberg bauen sich Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren innerhalb von fünf Tagen ihre eigene Stadt. Ziel des Projektes ist es, den Nachwuchs zu selbstverantwortlichem Tun anzuregen und so Partizipation, Wirtschaftsverständnis und Demokratiebewusstsein zu fördern. Das „Stadt-Spiel“ beginnt bei der Architektur der Stadt, geht über die Erfindung einer eigenen Währung, einem Wahlkampf und einer Stadtverwaltung bis hin zu Banken, Bildung und Arbeitsamt. Jedes Kind verdient sich seinen Lebensunterhalt in einem von 150 regionalen Jobs, am Ring werden Firmen aus unterschiedlichsten Branchen vertreten sein.

