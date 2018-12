Facebook

Unter den Nominierten: die SchwoazStoaner © Andrei Neag

Die Seer locken seit Jahren Abertausende Besucher an – nicht nur zum legendären Konzert auf die Grundlseer Zloam, sondern zu jedem ihrer Auftritte, ob in der Steiermark oder den anderen Bundesländern. Mastermind der Kult-Volksmusikband aus dem steirischen Salzkammergut ist Alfred Jaklitsch. Er ist nicht nur Sänger und spielt Gitarre, er ist auch Gründer der Gruppe und schreibt die Texte. Eine goldene Schallplatte jagt die andere, und ein Ende des Erfolgs ist nicht abzusehen, was wohl auch an der Authentizität liegt, die die Seer vermitteln.