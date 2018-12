Am 11. Dezember wurde ein Konkursverfahren über die Judenburger Zotter Bau GmbH & Co KG und die Zotter Bau GmbH eröffnet. Unternehmen sollen geschlossen werden.

Unternehmen werden schließen müssen (Sujet) © Markus Bormann - Fotolia

Vor der Arbeitslosigkeit stehen rund 33 Dienstnehmer der Zotter Bau in Judenburg. Über das Vermögen der Zotter Bau GmbH & Co KG sowie der Zotter Bau GmbH wurde jeweils am Landesgericht Leoben ein Konkursverfahren beantragt, wie der Kreditschutzverband von 1870 berichtet.