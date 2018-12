Stadt Knittelfeld denkt nicht daran, „Familiensilber“ zu verkaufen, will die Vermietung aber professionalisieren und langfristig absichern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Gerald Schmid uns Stadtrat Erwin Schabhüttel stehen zu Gemeindewohnungen und wollen sie langfristig absichern © Ute Groß

Das ist an sozialer Auftrag“, beantwortet Bürgermeister Gerald Schmid (SPÖ) die Frage, warum Knittelfeld entgegen dem Trend an seinen Gemeindewohnungen festhält. In einer Pressekonferenz stellte er gestern gemeinsam mit dem zuständigen Stadtrat Erwin Schabhüttl (SPÖ) die Strategie für die weitere Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen vor: Im kommenden Jahr wird eine Expertengruppe eingesetzt, die sich um die Attraktivierung und effiziente Verwaltung der 504 Gemeindewohnungen kümmern soll. Mit dabei sind Beschäftigte der Stadt, etwa aus der Sozial- und Liegenschaftsabteilung sowie externe Berater vom Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ).

Kein Geschäft, kein Defizit

Jedes Haus und jede Wohnung soll unter die Lupe genommen werden, im Mittelpunkt steht die Attraktivierung des Angebotes auf Basis der Wünsche der Mieter. Das betrifft auch das Wohnumfeld, wie etwas die Parkplatzsituation. Das Ziel: leistbares Wohnen langfristig erhalten. Derzeit liegt der Mietpreis je nach Ausstattung zwischen 3,66 und 4,66 Euro pro Quadratmeter inklusive der Betriebskosten. Ein Geschäft seien die Wohnungen zwar nicht, aber auch kein Defizit: „Man muss schauen, dass man mit den Sanierungen immer am Laufenden ist, dann geht’s“, erklärt Schabhüttl und Bürgermeister Schmid reichte später noch nach: „Ich habe mir das noch einmal angeschaut und kann sagen, die Wohnungen sind selbsttragend.“

Keine Darlehen

Investitionen würden aus den Rücklagen erfolgen, „wir müssen keine Darlehen aufnehmen“, so Schmid, daher würden sich auch die Mieten durch Verbesserungen nicht erhöhen. Seit 2014 seien über zwei Millionen in die Instandhaltung der Häuser und Wohnungen geflossen, im kommenden Budget seien wieder 300.000 Euro vorgesehen.

Es gibt laut Schabhüttl zwar eine Warteliste für die Gemeindewohnungen, „aber wenn jemand keine besonderen Wünsche hat, geht es relativ schnell“. Im heurigen Jahr seien 40 Wohnungen vergeben worden. Auch die Verwaltung wird von der Gemeinde selbst erledigt, das sei ein großer Vorteil: „Wir können gestalten und auf Bedürfnisse eingehen, etwa bei der sozialen Notlage eines Mieters, oder wenn es zu Konflikten unter Nachbarn kommt.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.