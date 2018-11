Dutzende Foodtrucks und Köche aus allen Teilen der Welt bringen im Juli 2019 wieder internationale Köstlichkeiten in die Knittelfelder Innenstadt. Der Termin steht bereits fest.

Köstlichkeiten aus aller Welt werden geboten © Street Food Festival

Das "European Street Food Festival" kommt nach dem großen Erfolg heuer auch im kommenden Jahr wieder nach Knittelfeld. Dutzende Aussteller, Foodtrucks und internationale Köche machen sich 2019 auf Tour durch ganz Österreich, um direkt vor Ort exotische Köstlichkeiten zuzubereiten. In Knittelfeld macht das legendäre Festival bei freiem Eintritt am 6. Juli (11 bis 22 Uhr) und 7. Juli 2019 (11 bis 20 Uhr) Halt, die Fans sind schon jetzt in Vorfreude.