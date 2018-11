Facebook

Irrwitziges Märchenspektakel: die Theaterrunde Murau lädt ein © Preiss

An Schlaf ist bei der Theaterrunde Murau momentan nicht zu denken – schon gar nicht an hundertjährigen. Die umtriebige Theatertruppe zimmert und malt mit zahlreichen freiwilligen Helfern an einer überdimensionalen „Murauer Märchenkiste“, die ab 1. Dezember zum Einsatz kommen wird.

Mehr als 40 Kinder, Jugendliche und Laien-Schauspieler wirken heuer am traditionellen Weihnachtsstück mit. Gezeigt wird „Dornröschen“ nach der französischen Vorlage von Charles Perrault, allerdings in bekannt kunterbunter Theaterrunden-Manier. Regisseur Wolfgang Atzenhofer lädt zu einem „Märchenwettstreit“: Aus der riesigen Zauberschachtel schlüpft nicht nur Katharina Seebacher als Dornröschen, sondern auch allerlei bekannte Figuren aus diversen Märchen der Gebrüder Grimm. So viel sei verraten: Es wird ein Widersehen mit Rumpelstilzchen, dem Rotkäppchen, den Bremer Stadtmusikanten und dem Froschkönig geben.

Gezeigt wird „Dornröschen“ zwischen 1. und 16. Dezember in Murau. Erwartet werden wieder rund 3000 Theaterbegeisterte.