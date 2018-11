Facebook

Junge Männer bekamen Einblick in den Krankenhausalltag © KK

Bestehende Rollenklischees aufbrechen will man mit dem „Boy’s Day“. Im Rahmen dieser Initiative ging es für junge Männer in zehn Kages-Häuser, darunter in die Krankenhäuser Knittelfeld und Stolzalpe.



Dort erhielten die Jugendlichen Einblick in die soziale, eigentlich frauentypische Berufswelt. Dafür wurde ein vielfältiges und praxisnahes Programm zusammengestellt.



Die Kages-Vorstände Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek sagen: „Rund 77 Prozent der Kages-Belegschaft sind weiblich. In unserer größten Berufsgruppe, der Pflege, sind lediglich knapp 15 Prozent männlich. Männer können auch in bisher frauentypischen Berufen eine wertvolle Ergänzung und Bereicherung sein und sind uns herzlich willkommen“.