In St. Lambrecht diskutiert im Benediktinerstift eine illustre Runde mit ORF-Journalist Tarek Leitner über den Umgang mit unserem Lebensraum. Es geht darum, bewusster hinzuschauen.

Schön schiach geht es in St. Lambrecht zu

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nein, das Stift St. Lambrecht ist kein fragwürdig verbauter Lebensraum. Der achtlose Umgang mit ihm steht dort zur Debatte © Oberrainer

Tagtäglich pflastern sie unsere Wege. Ihr oft unglücklich gewählter Platz in der Landschaft, ihre diskussionswürdige Ästhetik fällt in Zeiten der Überflutung nicht mehr auf. Gebäude, Straßen, Zäune, Einkaufszentren, Siedlungen. Unser Lebensraum, er wird „verbraucht“. Andreas Braun, Baubezirksleitungschef, spricht von rekordverdächtigen 14 Hektar, die in Österreich verbaut werden. Pro Tag. Ob sinnig oder unsinnig, sei dahingestellt. „Schön schiach“, wie wir mit unserem Lebensraum umgehen. Tarek Leitner, Top-ORF-Journalist, mobilisierte mit seiner Streitschrift „Mut zur Schönheit“ erstmals gegen die Verschandelung des Landes.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.