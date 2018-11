Bewerb Styrian Challenge: Schüler entwickeln kreative Geschäftsideen für Betriebe. In der 4b der HAK Judenburg geht es um das Café Kaiserfeld in Graz. Ein genussvoller Besuch.

Es wird spannend: Nikolett Meszaros, Julia Schöttel, Nadja Schönherr (Innolab), Sukejna Haracic, Linda Stiegmaier, Laura Mazovnik (v.l.) © Oberrainer

Keine gute Idee, sich mit knurrendem Magen zu der Damenrunde zu setzen. Sie liebt es würzig, exotisch, scharf. „Bei mir muss es Fleisch sein“, wirft Linda Stiegmaier ein. Zum Dessert am besten „Süßes mit viel Schoko“. Nikolett Meszaros und Sukejna Haracic servieren ein sündhaftes Triumvirat: Schoko mit Schokocrème und Schokostreusel. Mundwinkel nach oben. Den Schülern an den anderen Tischen in diesem Klassenzimmer der HAK Judenburg entgeht dieser von der Autorin angezettelte Sonderausflug. Themenverfehlung ist er keine.

Es geht um ein Genussangebot für das Café Kaiserfeld in Graz, eine Idee für ein leer stehendes Minilokal. Je außergewöhnlicher, desto besser. „Es darf ruhig schräg werden“, empfiehlt Nadja Schönherr von „Innolab“ an der FH Campus 02 den Schülern der 4b.

