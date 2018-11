Facebook

Tadeusz Prokop, Karin Fessl und Jörg Knauer vor der modernen Kirche in der Judenburger Oberweggasse © Michaela Egger

Seit 100 Jahren besteht die evangelische Pfarrgemeinde in Judenburg. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, 18. November, mit einem Gottesdienst in der Kirche in Judenburg gefeiert.



Es ist ein modernes Gotteshaus, das 2003 errichtet wurde. Nicht nur nach außen hin präsentiert es sich zeitgemäß, Pfarrer Tadeusz Prokop geht schon seit Mitte der 90er-Jahre einen modernen Weg bei den Gottesdiensten. Und erreichte bei einem dieser Gottesdienste auch Karin Fessl, die in der Gemeinde seit zwölf Jahren als Kuratorin tätig ist und somit unter anderem mit dem Pfarrer die Gemeinde nach außen vertritt: „Mir wurde bewusst, die Bibel hat mit meinem Leben zu tun und das versuchen wir auch zu vermitteln“.



Bei Gottesdiensten widmet man sich verschiedenen Themen des Lebens wie Depressionen oder Arbeitsdruck. Mit einfacher Sprache will man die Menschen erreichen: „Natürlich mit Bezug auf die Bibel, die Antworten auf diese Fragen gibt“, so Jörg Knauer, der als stellvertretender Kurator in der Gemeinde tätig ist.



Die Gottesdienste werden seit 2011 auch ins Internet übertragen. 2006 erreichte Prokop ein Millionenpublikum: Der ZDF übertrug den Reformationsgottesdienst live aus der Judenburger Kirche. Anlass war die Offenheit und die besondere Gestaltung der Messfeiern.



Die evangelische Gemeinde Judenburg gehört mit rund 200 österreichischen Pfarrgemeinden zur evangelischen Kirche A.B., was für Augsburger Bekenntnis (Luherische Kirche) steht. Beim Jubiläumsgottesdienst am 18. November wird Superintendent Wolfgang Rehner die Festpredigt halten.



Mit dabei ist auch die Murauer Bürgergarde: Prokop ist auch Pfarrer in Murau und dient als Gardepfarrer. Nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, lädt man zum gemütlichen Beisammensein.

