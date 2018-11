Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lesen beginnt mit der Geburt und dauert ein Leben lang: Die Stadt- bibliothek Judenburg bietet auch eine Kinder-Jahreskarte © Gaßner

Was macht die Maus? Ja was macht sie, außer einen Extraplatz im Herzen von Bibliothekarin Ines Eder zu besetzen? Die „Mio-Maus“ wohnt in der Buchstart-Tasche und animiert zum Lesen. Menschen im Alter von 0 bis 16 Monaten, „weil Lesen beginnt mit der Geburt und dauert ein Leben langt“, weiß Landesrätin Ursula Lackner, Initiatorin der Aktion „Buchstart Steiermark“. „Natürlich“ unterstützt die Stadtgemeinde Judenburg dieses Projekt zur Lesefrühförderung in besonderer Weise. Eltern, die anlässlich der Geburt eines Kindes das übliche „Babypaket“ erhalten, bekommen zudem einen Gutschein für die Buchstart-Tasche – sie können diesen nur in der Bibliothek einlösen – und einen für eine Kinder-Jahreskarte für die Bibliothek. Es geht darum, dass Eltern direkt in das Paradies der siebenmillionenunddrei Kopfabenteuer kommen.

Entzückend

Lesen, Vorlesen stehen an erster Stelle“, betont Ines Eder die Bedeutung von Sprachförderung, des Zuhörens. „Du schaffst Rituale, es geht auch um Geborgenheit. Die ganze Familie wird einbezogen.“ Die kleine Tasche mit großem Inhalt, entzückend bebildert, ist einen Wühleinsatz wert. Die Mio-Maus, Star der Aktion, ziert das Cover eines Buches, stemmt am Buchstart-Türanhänger einen Stapel Lesestoff, gibt nicht im knallroten Autobus, sondern Cabrio Gas: „Mein Baby tankt Bücher“, steht auf diesem Autoaufkleber. „Ich kann die Aktion nur jedem Elternteil ans Herz legen“, kennt Ines Eder diese unwiederbringlichen Stunden aus eigener Erfahrung.

Preisverdächtig

Ihr ist bereits mit „Buchmich“ ein preisverdächtiges Projekt gelungen (wir berichteten), die Ideen dampfen seitenweise an. Mit einem Native Speaker (Englisch-Deutsch) gibt es Vormittage für Kinder. Ebenso toben sich junge Menschen bei der Literaturschreibwerkstätte aus. Volksschüler und Kindergartenkinder nehmen Platz im Bilderbuchkino. „Große“ Leser kommen zu Autorenlesungen und „Gesprächen zu den Themen des Lebens“. Heute hat der Sultan seinen Auftritt. Ines Eder liest aus „Sultan und Kotzbrocken“, die Musikschullehrer Erika Uggowitzer und Ewald Wilding begleiten musikalisch. Die Kinder erleben alle denkbaren Gemütszustände bei dieser „Musikalischen Lesung“. Einfühlungsvermögen gefragt. Den Grundstein legt die Mio-Maus mit ihrer Tasche.

„Du merkst, wie alle Sinne bei den Kindern erwachen": Bibliothekarin Ines Eder Foto © Oberrainer

Die Buchstart-Tasche Aus dem Inhalt: Elternbroschüre, Leseschritte-Leporello, Buchstart-Autoaufkleber, Buchstart-Türanhänger, Elterninformation der Landesregierung. www.buchstart-steiermark.at

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.