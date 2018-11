Facebook

Oberlandler Knittelfeld laden wieder zu ihrem traditionellen Ball im Kulturhaus Knittelfeld © Walter Schindler

Am 17. November ist es wieder soweit: Der Verein der Oberlandler Knittelfeld lädt zu seinem traditionsreichen Ball ins Kulturhaus Knittelfeld. Geprägt ist die Veranstaltung von der Lust an der lebendigen steirischen Volkskultur und dem gemütlichen und schönen Ambiente. Die Oberlandler-Bäuerinnen gestalten in liebevoller Handarbeit die Damenspenden. Für eine gelungene Ballveranstaltung packen alle Mitglieder an: vom Auf- und Abbau bis zum Ausschank.



Im Kulturhaus-Restaurant und im Weißen Saal besteht die Möglichkeit, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Die köstliche „Oberlandler-Eierspeis“ wird wieder ab 2 Uhr serviert. Die traditionelle Ballkleidung besteht natürlich aus Dirndlkleid und Trachtenanzug.



Ab 19.30 Uhr ist Einlass, die „Murtaler Streich“ wird wieder die Gäste begrüßen. Ab 20.30 Uhr folgt die Eröffnung mit der Kinderpolonaise der Trachtenvereine Stamm 1907 und Steirerherz’n z’Knittelfeld. Die Eröffnungsrede hält Großbauer Holger Winter. Im Hauptsaal musizieren „Die Grafen“, im Weißen Saal wird es volkstümlich mit der „Kobenzer Streich“.



Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt wohltätigen Projekten in der Region zugute. Im letzten Vereinsjahr wurden viele unschuldig in Not geratene Menschen in der Region mit als 40.000 Euro unterstützt.

Gegründet wurden die „Oberlandler Knittelfeld“ im Jahr 1897. Einst wurden arme Menschen mit Schuhen und Kleidungsstücken ausgerüstet.



Heute helfen die Vereinsmitglieder mit unterschiedlichen Veranstaltungen wie der Seniorenadventfeier oder der Kinderadventfeier. Neben der Wohltätigkeit gehören Pflege und Erhaltung des steirischen Brauchtums zur Vereinstätigkeit. Mehr Informationen gibt es im Internet unter

www.oberlandler.info.