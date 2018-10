Wohnbau ade?Neumarkt: Drei Parteien beißen bei ÖVP auf Beton

Ohne FPÖ keine Zweidrittelmehrheit und kein Wohnhausbau in Neumarkt. Über Hintergründe des Widerstands gibt’s geteilte Meinungen. Vizebürgermeister Klaus-Dieter Stadtschreiber (FPÖ) argumentiert mit dem Ortsbild, Bürgermeister, SPÖ und Grüne gehen von Interventionen privater Vermieter aus.

Elisabeth Edlinger (Grüne), Bgm. Josef Maier (ÖVP) und Vize Klaus Straner (SPÖ) sind von dem Projekt überzeugt © Ute Groß

Zwischen ÖVP, SPÖ und Grüne passt in dieser Frage kein Blatt Papier: Alle drei Parteien erachten den geplanten Wohnungsbau für Neumarkt „als enorm wichtig“ und verstehen nicht, „warum die FPÖ im letzten Abdruck alles verhindert“.

Seit 2016 wird in der Gemeinde an dem Projekt gearbeitet, die ÖWG möchte im Zentrum ein Objekt mit 16 Mietwohnungen zwischen 50 und 90 Quadratmeter errichten. „Alle notwendigen Beschlüsse sind einstimmig gefasst worden, auch bei der Flächenwidmungsplanänderung war die FPÖ mit dabei“, betont Bürgermeister Josef Maier (ÖVP).

