Die Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld hat den Wipfelwanderweg durch die Fusion geerbt © Penz

Eröffnet wurde der Wipfelwanderweg in Rachau (jetzt Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld) im Frühjahr 2009, wenige Monate später, im Herbst, war das Projekt bereits in finanzieller Schieflage. Wie im laufenden Strafverfahren (wir berichteten) mehrfach erwähnt wurde, habe zu diesem Zeitpunkt Insolvenzgefahr bestanden. Gekostet hat der Bau rund 1,6 Millionen Euro, die zur Hälfte von Land und Gemeinde ge-

stemmt wurden. Für Errichtung und Betrieb wurde zwar eine eigene Gesellschaft gegründet, die Gemeinde ist aber alleiniger Anteilseigner und haftet voll.

Kurz nach Inbetriebnahme musste Geld nachgeschossen werden, Kreditraten konnten nicht bedient werden, beziehungsweise musste dafür – so wurde es im Verfahren ausgesagt – extra ein Konto angelegt und überzogen werden. Der Gemeinderat bewilligte der Gesellschaft die Aufnahme eines 800.000-Euro-Kredites, den Ex-Bürgermeister Max Haberleitner (ÖVP) in seiner Funktion als Geschäftsführer im Alleingang in Franken konvertierte. Die Staatsanwaltschaft qualifizierte das als Untreuetatbestand.

Nicht nach Plan

Der Kredit wurde mittlerweile wieder in Euro umgewandelt. Den Schaden beziffert St. Margarethens Bürgermeister Erwin Hinterdorfer (SPÖ), der durch die Fusion das Rachauer Finanzdebakel geerbt hat, bis 2015 mit rund 200.000 Euro. Haberleitner wird daraus aber lediglich ein Schaden von 10.000 Euro zugerechnet, weil der Nachfolge-Geschäftsführer bereits rückkonvertieren hätte können.

Das Projekt – entwickelt von jenem Planer, der auch das Vivarium in Mariahof kreiert hat – stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Mehrere Zeugen sagten vor Gericht aus, es sei „von Beginn an klar gewesen, dass nicht nach Plan gebaut werden kann“. Entgegen gefasster Beschlüsse erfolgten Abwandlungen und Vergrößerungen, die zu Verteuerungen führten. Haberleitner wird vorgeworfen, dabei am Gemeinderat vorbei agiert zu haben.



Die Pachtzinse sind ewiges Thema und nun auch Gegenstand des Gerichtsverfahrens. Abgesehen davon, dass unklar ist, ob besagte Verträge jemals von der Wipfelwanderweg-GmbH als Pächterin unterzeichnet wurden, ist die Höhe strittig. Laut Gerichtsgutachten werden an die fünf Verpächter für den Wipfelwanderweg (Stand 2015) jährlich in Summe rund 27.700 Euro Pacht bezahlt. Der Sachverständige sieht das als weitaus überhöht an. Die Beträge seien von einem Grundstückseigner vorgegeben und von Haberleitner abgesegnet worden.

Belastung

Für die Gemeinde St. Margarethen ist der Wipfelwanderweg „eine gewaltige Belastung“, wie Bürgermeister Erwin Hinterdorfer formuliert. Für die Kreditraten bekommt die Gemeinde Härteausgleich vom Land, jährlich rund 140.000 Euro. „Wir als Gemeinde zahlen aber im Jahr zusätzlich zwischen 40.000 und 70.000 Euro für den laufenden Betrieb und Reparaturen.“ Der Kredit läuft noch bis 2024. „Ursprünglich war der Zeitraum überhaupt bis 2030, obwohl die Pachtverträge 2023 auslaufen“, wundert sich der Ortschef. Demnächst stehe mit dem Austausch einer Stütze eine größere Sanierung an, auch dafür wird die Gemeinde in die Kasse greifen müssen.



Aus eigener Kraft rechnet sich der Wipfelweg nicht, 2017 wurden 23.000 Besucher gezählt, das entspricht etwa dem Schnitt in den Jahren zuvor. Prognostiziert wurden 50.000 Besucher und mehr, die Wirtschaftlichkeitsgrenze liegt laut Bürgermeister ab 33.000. „Die Idee ist ja nicht die schlechteste, aber die Umsetzung hat nicht gepasst, das kann man als Bürgermeister nicht machen.“ Nachsatz: „Ich gehe mit Gemeindegeld gleich um wie mit meinem eigenen.“

