Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stellten Projekt vor: Papiertechniker, Gemeinderat Christoph Lindermuth, Bürgermeister Gernot Esser, Managing Director Werner Hartmann und Andreas Rauscher, CEO der Zellstoff Pöls © Michaela Egger

Am 18. Oktober findet der erste „European Paper Bag Day“ statt – eine Initiative, die von führenden europäischen Kraftpapier-Herstellern und Papiertragetaschen-Produzenten ins Leben gerufen wurde. Unter ihnen ist natürlich die Zellstoff Pöls AG.



Gemeinsam mit der Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim setzt das Unternehmen ein Projekt um, das die Papiertasche nicht nur an diesem Tag in den Fokus rücken, sondern nachhaltig wirken soll. Den Betrieben der Gemeinde werden in den nächsten eineinhalb Jahren kostenlose Papiertragetaschen und Brotsackerl zur Verfügung gestellt.



„Wir nehmen den European Paper Bag Day zum Anlass, um Menschen zu motivieren, durch bewusste Verpackungswahl Verantwortung zu übernehmen“, so Werner Hartmann, Managing Director der Business Unit Starkraft. Hartmann betont, dass sich das Projekt nicht gegen Plastik richtet, sondern „gegen den Klimawandel und für die Reduktion von Plastikmüll“.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.