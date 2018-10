Facebook

Normalerweise sieht man den mächtigen Turm schon aus der Ferne. Derzeit wird Judenburgs Wahrzeichen nicht beleuchtet © Michaela Egger

Schon von der Ferne sichtbar ist normalerweise auch zu nächtlicher Stunde das Wahrzeichen von Judenburg – der Stadtturm, der rund 75 Meter in die Höhe ragt und in der Regel hell beleuchtet ist. Zu hell für Anrainer, denn vor einiger Zeit wurde die Beleuchtung aufgrund von Beschwerden abgeschaltet.



„Es hat immer wieder Probleme gegeben“, so Bürgermeister Hannes Dolleschall. Nicht nur Turmnachbarn fühlten sich geblendet, die Beleuchtung sei auch immer wieder ausgefallen. Nun überlegt man sich ein neues Konzept. Wie hoch die Kosten sein werden beziehungsweise bis wann ein neues Konzept umgesetzt wird, steht laut dem Stadtchef noch nicht fest.



Neu präsentierte sich im Vorjahr auch die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt. Der alte Weihnachtsschmuck war schon rund 40 Jahre im Einsatz, jährlich mussten rund 2000 Glühbirnen nachgekauft werden. Nun setzt man auf LED-Glanz, was bei Bewohnern und Besuchern gut angekommen ist.

Das Konzept wird ausgeweitet.



Dolleschall: „Es geht um Kleinigkeiten. Wo wir bisher wenig Beleuchtung hatten, erweitern wir.“ So wird etwa auch die Schlossergasse in neuem Glanz erstrahlen und in der Burggasse wird bis zum neuen Kreisverkehr Adventstimmung verbreitet.



Apropos Kreisverkehr: Der neue runde Verkehrsknoten sorgt bei einigen Bewohnern der Stadt für wenig Begeisterung. Schon bei der Installation des Kreisverkehrs am Hauptplatz gab es viele kritische beziehungsweise höhnische Stimmen, nach der Errichtung in der Burggasse sind die Reaktionen ähnlich.



So findet man im Netz etwa Kommentare, dass die Beleuchtung am Stadtturm nicht funktioniert, um die Aufmerksamkeit auf den Kreisverkehr zu lenken. Bürgermeister Hannes Dolleschall betont, dass alle über die Installation des Kreisverkehrs froh sind, die in dem Raum leben, arbeiten oder einkaufen: „Es geht halt nicht, es allen recht zu machen.“

