Familienbetrieb: Seniorchef Anton Hartleb, Söhne Hubert und Anton © kk

Beim Startschuss war die Einbauküche ein Fremdwort, die legendären Kredenzkastln beherbergten Reindl, Häferl, Messer. Mölbengasse 2 hieß das kleine Lokal in Zeltweg, welches Ingrid und Anton Hartleb als „Ein-Mann-und-Frau-Betrieb“ als eines der ersten Küchenstudios Österreichs leiteten. Planung, Bestellung, Montage. Ihre Überzeugung hieß „Wir schaffen das“, beschreibt Tochter Silvia Hartleb ihre große Liebe zur Arbeit. Fünf Jahre später die Eröffnung des ersten eigenen Hauses in der Hauptstraße. Die Söhne Anton (Tischlermeister und Einrichtungsberater) und Hubert Hartleb (Bautechniker und Einrichtungsberater) führen mittlerweile die weit über das Murtal bekannte Adresse für Küchen wie den gesamten Wohnbereich. In Zeltweg gibt es einen Büromitarbeiter, drei Montagetischler, in der Grazer Filiale eine Technikerin.

