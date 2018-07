In Knittelfeld eröffneten Anfang Juli eine Kik-Filiale und ein neues Geschäft des Einrichtungshauses "Dänisches Bettenlager".

Eröffnung der Kik-Filiale in Knittelfeld durch Vizebürgermeister Guido Zeilinger © Stadt Knittelfeld

Zwei neue Geschäfte wurden Anfang Juli in Knittelfeld eröffnet. Die Modefirma Kik und das Einrichtungshaus „Dänisches Bettenlager“ führen nun je eine Filiale in der Eisenbahnerstadt. Bei der Eröffnungsfeier von Kik wurden die Gäste von Verkaufsleiter Andreas Hütter, Bezirksleiterin Evelyn Winkler und Teamleiterin Sabine Graumann empfangen. Das Band schnitt Vizebürgermeister Guido Zeilinger durch.



Filialleiterin des „Dänischen Bettenlager“ ist Sandra Hafner. Bezirksleiterin Katrin Gruber freut sich: „Wir sind stark mit den Filialen in Fohnsdorf und Leoben vernetzt. Wir und auch die Firma Kik nebenan sind laufende Kundenträger.“