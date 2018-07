Frauen sind die Kraft am Land und werden jetzt gestärkt

Drei Regionalentwicklungsprojekte rücken Frauen in den Fokus. Das Land macht dafür 385.000 Euro locker.

Die Projektverantwortlichem im Land und in der Region © Ute Groß

Ohne Frauen ist kein Staat zu machen und auch keine Zukunft auf dem Land. Die steirische Regionalentwicklung trägt dieser Erkenntnis Rechnung und hat unter dem Motto „Frauen.Leben.Regionen“ zur Einreichung von Projekten aufgerufen. Die Region Obersteiermark-West ist diesem Frauen-Aufruf gefolgt und hat drei Ideen entwickelt, die gestern im Judenburger Sternenturm präsentiert wurden und vom Land mit 385.000 Euro gefördert werden.

In allen 34 Gemeinden der beiden Bezirke werden in einer Studie Situation und Bedarf von Kinderbetreuung und Pflegeangeboten für ältere Menschen erhoben. „Jeder Haushalt in jeder Gemeinde bekommt einen Fragebogen“, erklärte Gabriele Kolar, Vorsitzende des Regionalmanagements. Aus den Daten für die einzelnen Gemeinden und aus der gesamten Region sollen nötige Maßnahmen abgeleitet werden.

