Gemeinde investiert in Beschneiung © KK

Die Beschneiungsanlage beim Skilift Obdach wird weiter ausgebaut. Künftig soll auch die sogenannte „Leitn“ künstlich bescheint werden, das hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Es ist dies die zweitgrößte Investition innerhalb von vier Jahren, die Kosten werden mit rund 500.000 Euro beziffert. In der ersten Etappe wurden bereits 1,5 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Schneesicherheit zu verbessern. Die Gemeinde reagiert damit auf die Nachfrage nach optimalen Trainingsmöglichkeiten und will gute Rennbedingungen bieten.