Der Feuerwehrtag wurde an verschiedenen Orten ausgetragen, der Sportplatz war einer davon © Peter Haselmann

Ob per E-Mail, WhatsApp, am Telefon oder unter vier Augen: Die Stadtfeuerwehr Murau ist nach dem Landesfeuerwehrtag nicht nur mit Aufräumarbeiten beschäftigt, sondern auch mit dem Entgegennehmen zahlreicher Glückwünsche und lobender Worte.



„Wir haben viele positive Rückmeldungen. Die Leute sagen, so etwas hat es noch nie gegeben“, freut sich Franz Mayrhofer, Kommandant der Stadtfeuerwehr Murau. Seine Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen.



Um dies zu erreichen, haben sich die Feuerwehrleute richtig ins Zeug gelegt. Auf die Beine gestellt wurden neben dem Leistungsbewerb unter anderem auch ein Bürgermeisterempfang, ein Bieranstich, Konzerte mit den Edlseern und dem Nockalm Quintett. Es gab einen Vergnügungspark und eine Sternfahrt mit Feuerwehr-Oldtimern: „Wir haben mit 25 Teilnehmern gerechnet, geworden sind es 62. Auch aus dem Ausland waren historische Fahrzeuge dabei“, erzählt der Kommandant. Hier finden Sie Fotos von der Eröffnung.



Der große Dank Mayrhofers gilt aber den Kameraden, die „Tag und Nacht gearbeitet haben“, der Stadt, Unternehmern, Vereinen und der Bevölkerung: „Die gesamte Veranstaltung wurde von der Region getragen.“ Die Brauerei Murau etwa schloss extra ihre Pforten, spielte sich ein Teil des Landesfeuerwehrtags doch im Logistikcenter ab. Über ausgebuchte Zimmer freuten sich die Beherbungsbetriebe: „In ganz Murau gab es kein Zweibettzimmer mehr“, so der Kommandant.



Das Wetter machte den Veranstaltern auch keinen Strich durch die Rechnung. Tausende Feuerwehrleute und Besucher erlebten somit ein perfektes Wochenende. Nicht nur aus der Steiermark sind die Einsatzkräfte angereist, sondern aus ganz Österreich und darüber hinaus. „Wir wurden schon gefragt, ob wir das wieder machen können“, so Franz Mayrhofer.



Diese Woche stehen aber erstmals die Aufräumarbeiten an, bevor man „Freitag oder Samstag wieder den Feuerwehr-Alltag“ antritt. Die Kurzbilanz des überglücklichen Kommandanten: „Es war einfach der Hammer.“

