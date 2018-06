Facebook

Die "AWÖ" warnen vor Unwettern in großen Teilen Österreichs © Screenshot AWÖ

Die große Hitze neigt sich dem Ende zu: Eine Kaltfront bringt uns am heutigen Donnerstag nicht nur die lang ersehnte Abkühlung, sondern leider auch Gewitter und kräftige Sturmböen. So warnt die Facebook-Seite "Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich" seit einigen Stunden vor Unwettern. In den auf der Karte roten Gebieten- darunter die südlicheren Gemeinden der Bezirke Murtal und Murau - ist zum einen mit kräftigen Gewitter zu rechnen, aber auch mit teils kräftigen Sturmböen. Los gehen soll es gegen 17 bis 23 Uhr, genau Prognosen sind noch nicht möglich.

