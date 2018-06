Am 23. Juni wird in Fohnsdorf zum großen Thermen-Open-Air mit Claudia Jung und anderen geladen.

Am Thermengelände

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claudia Jung wird beim fünften Open Air in der Therme Fohnsdorf auftreten © KK

Fans der Schlagermusik kommen am Samstag, 23. Juni, in Fohnsdorf auf ihre Kosten, wenn zum Fohnsdorfer Thermen-Open-Air geladen wird. Dort wird mit Claudia Jung ein Star der Szene auf der Bühne stehen und Hits wie „Stumme Signale“ oder „Komm und tanz ein letztes Mal mit mir“ performen.



Ebenfalls für Unterhaltung sorgen die Granaten und „Die Drei“.

Vorverkaufskarten für die fünfte Auflage des Thermen Open Airs gibt es in der Therme Aqualux, bei allen Raiffeisenbanken, im Bürgerservice Fohnsdorf und beim Tourismusverband Fohnsdorf. Einlass ab 18 Uhr.