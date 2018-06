Seit dem ersten Bewerb ist der Race Track beim “Moar in Gstein” in Perchau nicht mehr aus dem Trophy-Rennkalender wegzudenken.

Spektakuläre Rennen gibt es heute und morgen in Perchau in der Gemeinde Neumarkt zu sehen © Taucher

Gespickt mit mehreren Enduro Cross- und Wurzelpassagen sowie spektakulären Auf- und Abfahrten ist die sechs Kilometer-Runde sowohl bei den Fans als auch Fahrern äußerst beliebt. Heute, 16. Juni, in den Einzelrennen und am morgigen Sonntag im Rahmen der Team- und Kids-Trophy feiert Rennleiter Peter Bachler mit seinem Mitarbeiterstab mit dem insgesamt fünften Rennen ein kleines Jubiläum: „Bei freiem Eintritt werden alle Beteiligten voll auf ihre Rechnung kommen. Auf der Strecke wird es die Ausfahrt aus der Startarena über den legendären Schottersteilhang auch heuer wieder in sich haben. Mit ein wenig Zeitaufwand kann sie auch umfahren werden.“



Mit David Rinner, Marco Hubmann (beide Möderbrugg), Tobias Auer, Martin Hirner, Günter Schopohl (alle Unzmarkt), Patrick Schitter (Schönberg-Lachtal), Benedikt und Florian Leitner (Althofen) gibt es in den einzelnen Klassen auch aussichtsreiche Murtaler Enduristen.



Rasant im Einsatz und mit Erfolgsaussichten unterwegs werden auch die Mitglieder des Team Walzer Neumarkt und IBI Racing Team aus Judenburg sein. Um den Tagessieg werden sich einmal mehr die aktuellen Top drei der Profiklasse Bernhard Schöpf (Team KTM Walzer), Matthias Wibmer (Husqvarna/Zedlacherhof), Michael Feichtinger (MSC Mattighofen) und Thomas Hostinksyl duellieren.



Die Renndauer ist wie gewohnt für zwei Stunden angesetzt. Heute startet das Renngeschehen um 11 Uhr (Klasse E 1, E 2, 45+). Um 15 Uhr geht es für die Teilnehmer der Junior-, Profi- und E 3-Klasse los. Am Sonntag stehen noch das Drei-Stunden-Rennen der internationalen Team-Trophy (Start um 10 Uhr) und die IBI Kids-Trophy der Nachwuchsfahrer (ab 14 Uhr) am Programm.



Infos: www.enduro-trophy.com.