Stahlglocke in Fohnsdorf wird durch Zinnbronzeglocke ersetzt. Eingeweiht wird sie am 23. September.

Peter Vorraber, Maria Stadlober, Michael Stvarnik und Pfarrer Gottfried Lammer beim Glockengestühl unter der großen Stahlglocke © Walter Schindler

Die Pfarrgemeinde Fohnsdorf hat sich vorgenommen, die letzte Stahlglocke der Pfarrkirche durch eine Bronzeglocke zu ersetzen. Das Glockenkomitee – Pfarrer Gottfried Lammer, Michael Stvarnik und Peter Vorraber – stellte dieses Projekt Mitte Juni vor.



Die alte Glocke wurde im Laufe der Zeit mehrmals nachgedreht, um die Abnützung des Klöppels auszugleichen. Die neue Glocke soll eine „Friedensglocke“ sein und der Zeitpunkt ist gut gewählt, vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Auch die Kirchenglocken wurden in diesen schweren Zeiten dem Krieg „geopfert“, so auch in Fohnsdorf.