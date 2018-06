Facebook

Mit einer Hebebühne konnten die Feuerwehrmänner den Vogel aus seiner Notlage befreien © Privat

In eine missliche Lage geriet am Montag ein kleiner Vogel in Knittelfeld: Der Piepmatz verfing sich mit seinem Bein in einer Schnur unter einem Dach und konnte sich von selbst nicht mehr befreien.

"Er hat immer wieder versucht los zu kommen, hat es aber nicht geschafft", erzählt Sandra Cusumano, die in der Nähe wohnt. "Ich wusste nicht recht, was ich tun soll, also habe ich den Notruf der Feuerwehr gewählt." Und die rückte prompt aus, samt großem Wagen und Hebebühne.

Der Vogel konnte von den tierlieben Feuerwehrmännern rasch aus seiner Zwangslage befreit werden, berichtet Christoph Wieser von der Stadtfeuerwehr.

Sandra Cusumano rührte die Aktion der Freiwilligen Feuerwehr so, dass sie Fotos davon auf Facebook postete - mit großer Resonanz. "Einfach ein großes Danke an die Feuerwehr", so die aufmerksame Anrainerin. Hunderte gaben ihr Recht und drückten im Netz auf "Gefällt mir" für diese herzige Rettungsaktion.

