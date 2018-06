Facebook

Die Oberlandler präsentierten am 4. Juni ihr heuriges Programm für den Kirta © Walter Schindler

Es ist wieder soweit: Am Samstag, 23. Juni, findet der 15. Knittelfelder Oberlandler-Kirta statt. Zum neunten Mal wird dieses Fest im grünen Herzen von Knittelfeld, dem Stadtpark, durchgeführt.



Wenn die Oberlandler feiern, dann ist das immer für einen guten Zweck. „Mit dem Erlös dieser Veranstaltung, wie auch mit dem Erlös des Balls, der am 17. November 2018 stattfinden wird, können wir wieder unseren Schwerpunkten in der Unterstützung unschuldig in Not geratener Menschen nachgehen“, sagte Holger Winter, Großbauer der Oberlandler Knittelfeld.



Das Oberlandler-Motto lautet: Gut sein, heißt glücklich sein! Ein wesentlicher Schwerpunkt im vergangenen Vereinsjahr war die Unterstützung von hochwassergeschädigten Familien in Kobenz mit 20.000 Euro.



Das „Kirtaladen“ wird ebenfalls wieder im größeren Stil durchgeführt. Gleich mit vier „Ladergruppen“ sind die Oberlandler im gesamten Bezirk Murtal unterwegs und besuchen namhafte Firmen, Gönner, Spender und Freunde der Vereinigung, um auf den Kirta aufmerksam zu machen.



Neben herzhaften kulinarischen Köstlichkeiten, wie der Kirtasuppe und dem Bauernschmaus, bieten die Oberlandler Bäuerinnen auch heuer wieder selbst gemachte Mehlspeisen und Kuchen an. Gegen den Durst gibt es nebst besten steirischen Weinen und Fruchtsäften auch heuer wieder ein eigenes Kirtabier.



Für die kleinen Gäste und die Jugend wird unter anderem ein Oberlandler Kinderspielplatz errichtet, es gibt Kutschenfahrten und vieles mehr. Die musikalische Umrahmung wird wie jedes Jahr von Musikgruppen beziehungsweise Tanzgruppen aus der Region gestaltet.



Die „gaudige“ Attraktion des Vorjahres, nämlich die Lederhosenprämierung, wird auch heuer wieder durchgeführt: Gesucht wird die zahlenmäßig größte Lederhosengruppe! 20 Mitglieder der größten Gruppe, 15 Mitglieder der zweitgrößten Gruppe und 5 Mitglieder der drittgrößten Gruppe werden mit Murauer Bier aufgewogen.