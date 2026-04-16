Murtaler Speedskater waren beim Linz-Marathon erfolgreich

Beim Inlineskatingbewerb im Rahmen des Linz-Marathons sorgten feuchte und rutschige Bedingungen für zusätzliche Herausforderungen. Die Teilnehmer aus dem In- und Ausland waren auf der anspruchsvollen Strecke besonders gefordert.

Das Trio des ATUS Zeltweg mit Bruno Frei, Georg Ulz und Georg Dullnig zeigte beim zweiten Saisonbewerb dennoch solide Leistungen. Ulz und Frei belegten in der Gesamtwertung zeitgleich Rang 13, Ulz erreichte zudem in der Altersklasse 60 den zweiten Platz. Dullnig kam in derselben Altersklasse auf Rang 24 gesamt.

Nächster internationaler Einsatz für die Zeltweger Inlineskater ist ein Bewerb im deutschen Regensburg.

Bruno Frei, Georg Ulz und Günther Dulnigg (alle Atus Zeltweg-Inlineskating) haben sich beim Linz-Marathon in Szene gesetzt © KLZ / Alfred Taucher

150 Podestplätze für die Murauer Ski-Mittelschule

Die Ski-Mittelschule Murau kann auf eine erfolgreiche Rennsaison zurückblicken: Das Alpin Racing Team holte insgesamt 150 Podestplätze. 59 Siege, 47 zweite und 44 dritte Plätze stehen in der Bilanz der 23 Nachwuchssportler.

Trainer Johannes Leitner und Matthias Kohlweiss zeigten sich entsprechend zufrieden: „Unser Team konnte in den verschiedenen Rennserien nicht weniger als 150 Podestplätze einfahren.“ Auch bei den steirischen Meisterschaften war das Team mit neun Gold-, acht Silber- und zwei Bronzemedaillen erfolgreich.

Erfolge gab es zudem auf nationaler Ebene. Larissa Widenscheck gewann bei den österreichischen Schülermeisterschaften auf der Turracher Höhe Gold im Super-G und Silber im Slalom. Leonie Wölfl sicherte sich bei den Kindermeisterschaften drei Goldmedaillen und einmal Silber.

Weitere Gesamtsiege in Landes- und Bezirkscups gingen unter anderem an Simon Dröscher-Gruber, Anna Santner, Florian Wilding und Katherina Weilharter. Damit zählt das Alpin Racing Team der Ski-MS Murau erneut zu den erfolgreichsten Nachwuchsteams im steirischen Skirennsport.

Erstmals rollte die Radliga der Frauen im Murtal

Premiere im Murtal: Erstmals machte die Frauen-Radliga Station in St. Marein-Feistritz. Veranstalter ARBÖ-ASKÖ Rapso Knittelfeld stellte damit ein neues Rennen der Road Cycling League Austria auf die Beine.



Gemeinsam mit der Gemeinde rund um Bürgermeister Bruno Aschenbrenner wurde ein 7,4 Kilometer langer Rundkurs organisiert, auf dem rund 50 Fahrerinnen an den Start gingen. „So eine Veranstaltung ist nur möglich, wenn alle an einem Strang ziehen“, betonte Obmann Herbert Hösele.



Sportlich setzte sich im Bundesliga-Rennen nach zehn Runden die Ungarin Petra Zsankó vor Tabea Huys und Leila Gschwentner durch. Auch der Veranstalterverein konnte überzeugen: Pija Galof (8.), Sophia Knaubert (10.), Romana Slavinec (11.) und Tjasa Susnik (15.) sorgten dafür, dass Rapso Knittelfeld in der Teamwertung Rang zwei behauptete. Knaubert liegt in der Einzelwertung aktuell auf Platz sechs.

In der steirischen Meisterschaft der U23 gab es durch Galof, Knaubert und Gergana Stoyanova sogar einen Dreifachsieg für den Heimverein. Galof holte zudem Silber in der Eliteklasse.

Insgesamt waren 38 Vereine vertreten. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist bereits angedacht.

Die Volleyball-Mixed-Liga wird in Judenburg entschieden

Der Union Volleyballclub Weißkirchen (UVW) richtet am 19. April das Landesfinale der steirischen Mixed-Liga aus. Gespielt wird von 9 bis 18 Uhr in der Judenburger Lindfeldhalle, der Eintritt ist frei.

Insgesamt 18 Teams kämpfen in Gold-, Silber- und Bronze-Cup um die Titel. „Als verspätetes Geschenk zum 10-Jahres-Jubiläum dürfen wir das Landesfinale austragen“, sagt Obmann Erich Kropf.



Der Veranstalter ist selbst mit drei Mannschaften vertreten. Besonders die Nachwuchsspieler gehen mit Rückenwind ins Turnier: „Unsere Youngsters gehen als Vorrundensieger ins Finalturnier“, so Kropf, der auf den Heimvorteil setzt.

Mit der Sportunion Mariahof und VBV Lind Scheifling sind zwei Teams aus dem Bezirk Murau vertreten.