Bei den Steirischen U 12-, U 16- und U 21-Landesmeisterschaften in St. Marein im Mürztal hat das Judoteam Zeltweg ASKÖ mit zwölf Medaillen sehr erfolgreich abgeschnitten. Mit sieben Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen haben die Sportler in der Vereinswertung Rang zwei erreicht. Das Trainerduo Horst Waltersdorfer und Silvia Kreuzer gratulierte diesen Sportlerinnen und Sportlern zu ihren meisterhaften Auftritten: Ida Lackner (U 12), Leonie Kropf, Maike Klösch, Mia Repper, Elias Salomon, Dzhafar Khalilov (alle U 16) sowie Djamil Kurbanov (U 21). Silbermedaillen erkämpften Jakob Hörtler und Lorenz Haas (beide U 12) sowie Anja Gruber (U 16). Lojain Ghazia (U 12) und Abdul Hassanzada (U 16) sicherten sich Bronze.

Erfolge bei diesen Landesmeisterschaften gab es auch für den Judoclub Pöls. Marissa Dörflinger holte in der U 12 (bis 40 kg) viermal Gold, ihre Schwester Ariana dreimal. Entsprechend stolz sind die Trainer Thomas Peinhopf und Markus Dörllinger.

Bundesligapunkte für Knittelfelder Radclub

Zu Beginn der Rad-Bundesliga-Saison hat der Klub ARBÖ Rapso Knittelfeld eine gute Teamleistung geschafft. Sophia Knaubert hat bei ihrem Bundesliga-Debüt auf der Straße mit Platz fünf in der U-23-Wertung aufgezeigt. Gemeinsam mit ihren Klubkolleginnen Tjasa Susnik und Gergana Stoyanova hat sie wertvolle Bundesligapunkte gesammelt. Hinter dem Tirol Women Cycling Team belegt man in der ersten Teamwertung der Road Cycling League Platz zwei. Am 12. April kommt es in St. Marein-Feistritz zur nächsten Bundesliga-Herausforderung und Punktevergabe.

Schöner Erfolg für Sophia Knaubert © Alfred Taucher

Doppelsieg für Zeltweger Inlineskater

In Kremsmünster starteten die Inlineskater mit den Österreichischen Halbmarathonmeisterschaften in die Rennsaison. Die Atus-Zeltweg-Skatersektion wurde dabei von Bruno Frei und Günther Dullnig vertreten. In der Altersklasse 60+ hat man einen Doppelsieg gefeiert: Frei sicherte sich den Meistertitel knapp vor Dullnig.

Bruno Frei und Günther Dullnig bei den österreichischen Halbmarathonmeisterschaften © Alfred Taucher

Gold-, Silber und Bronzemedaillen für junge Skisportler

In der Steirischen Raiffeisen Kindercup-Rennserie der Alpinen hat der Rennsportnachwuchs aus den Bezirken Murau und Murtal aufgezeigt. 16 von 30 möglichen Podestplätzen sowie ein halbes Dutzend Klassensiege wurden erreicht. Goldmedaillen holten Laura Wilding (Sportunion Oberwölz-Lachtal/K 8), Laura Esterl, Tobias Siebenhofer (beide USV Krakauebene/K 9) sowie das USV Kreischberg-Trio Valerie Wallner (K 10), Leonie Wölfl (K 11) und Anna Santner (K 12). Silbermedaillen gewannen Helena Wallner (USV Krakauebene/K 8), Ian Grasser (USV Kreischberg/K 8), Laura Zangrando (SV Skiclub Gaal/K 9), Sarah Guster (SC Obdach/K 10) und Florian Wilding (Union Oberwölz/Lachtal/K 11). Und Bronzemedaillen gingen an Mia Strahlhofer (K 8), Selina Koller (K 9), Isabella Auinger (K 10), Lea Steinwidder (K 12/alle SV Skiclub Gaal) sowie Lennox Gams (Union Oberwölz/Lachtal/K 12). Entsprechend groß ist die Freude bei Skibezirk-4-Referent Gerald Bischof.

In der Kinderklasse 9 holten Laura Esterl (1.), Laura Zangrando (2.) und Selina Koller (3.) einen Dreifachsieg © Alfred Taucher

Skiclub Gaal siegte in der Schülercup-Vereinswertung

Die Raiffeisen-Schülercup-Rennsaison ging im Reiteralm-Crosspark ins Saisonfinale. Larissa Widenschek (SV Skiclub Gaal) und Jakob Findl (ESV Knittelfeld) fuhren für den Skibezirk 4-Oberes Murtal zweite Plätze ein. In den Gesamtwertungen der einzelnen Altersstufen schauten am Ende der Rennserie fünf Medaillen heraus. Larissa Widenschek (S 14), Simon Dröscher-Gruber (USV Kreischberg/S 14) und Jakob Findl (ESV Knittelfeld/S 16) sicherten sich jeweils Goldmedaillen. Silber geholt hat Maximilian Leinfellner (ESV Knittelfeld/S 14), Bronze ging an Christoph Zangrando (SC Gaal/S 14). Rang vier holte Andreas Reif (USV Kreischberg/S 14). Der SV Skiclub Gaal hat sich in der Vereinswertung vor WSV Ramsau und WSV Turnau durchgesetzt. In den Top-Ten landeten auch ESV Knittelfeld (4.), USV Kreischberg (5.), Sportunion Oberwölz/Lachtal (6.) und SC Obdach (10.).

Skiclub-Gaal-Obmann Gottfried Wolfsberger (M.) durfte den Siegerscheck in Empfang nehmen © Alfred Taucher

Sabrina Pabst legte erfolgreiche Skitourensaison hin

Sabrina Pabst vom SC Obdach hat bei Skitourenrennen groß aufgezeigt. Beim Laserzlauf in Tristach (Osttirol) hat sie in der Rennklasse gewonnen. Beim Kitzbüheler-Streif-Lauf wurde Pabst mit Platz sechs drittbeste Österreicherin. Gemeinsam mit Günter Birnstingl hat die 36-Jährige beim Sellaronda-Skimarathon in Corvara Rang vier geholt.

Das Mixed-Duo Sabrina Pabst und Günter Birnstingl beim Sellaronda-Skimarathon © Alfred Taucher

Mehrere Medaillen für Schwimmerin Dagmar Puffing

Bei den Masters-Langstrecken-Schwimmmeisterschaften in Wien-Floridsdorf war Dagmar Puffing bei mehreren Bewerben erfolgreich. Die Atus-Judenburg-Schwimmsportlerin hat in ihrer Altersklasse 60-64 zweimal Gold auf internationaler und dreimal Gold auf nationaler Ebene geholt. Darüber hinaus freut sich die Zeltwegerin über einen österreichischen Vizemeistertitel und eine Bronzemedaille in einer internationalen Wertung. Mit dabei waren Teilnehmerinnen von 70 europäischen Vereinen.