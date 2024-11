„Helmut Tscharre: Spitzenkandidat der SPÖ Fohnsdorf“ steht auf dem Titelblatt des SPÖ-Blattes „Fohnsdorfer Perspektiven“, das dieser Tage an die Haushalte des Ortes gegangen ist. Die Verwunderung ist groß, wurde doch erst vor wenigen Monaten parteiintern entschieden und offiziell verkündet, dass man mit Markus Brunnhofer an der Spitze in die nächste Wahl gehen will (wir berichteten).